Competencia abre un expediente sancionador a empresas e sindicatos de Vigo por pactos na estiba

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) abriu un expediente sancionador contra sindicatos e empresas que operan no Porto de Vigo por asinar e pór en práctica fai vinte anos pactos sobre os labores de estiba que "desbordarían o ámbito propio" dos devanditos traballos.

O 'superregulador' abre o expediente a partir da información remitida pola Autoridade Portuaria de Vigo e coincidindo co conflito aberto a escala estatal pola reforma do sector da estiba emprendida polo Goberno.

O expediente incoouse contra os sindicados UGT, CC.OO e Confederación Intersindical Galega (CIG), e contra as empresas Liñas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Galega, Terminais Marítimas de Vigo e Pérez Torres Marítima.

Segundo a CNMC, estes sindicatos e empresas terían asinado e posto en práctica en 1996 un pacto extraestatutario para regular as relacións laborais no ámbito da estiba no Porto de Vigo, "cuxos ámbitos persoal e funcional de aplicación desbordarían o ámbito propio reservado ás de estiba portuaria".

O órgano que preside José María Marín Quemada explica que o expediente é consecuencia da "información reservada" que se iniciou tras recibir a notificación recibida do Porto de Vigo.

A CNMC asegura que dita información permitiulle "detectar indicios racionais da existencia de condutas prohibidas pola normativa de competencia", polo que resolveu abrir o expediente sancionador.

No seu comunicado, lembra que a apertura do expediente non prexulga o resultado final da investigación, dado que se inicia un período de 18 meses para a súa instrución e resolución.

No entanto, o anuncio da apertura do expediente supón a irrupción da CNMC no conflito actualmente aberto no sector da estiba, ante a proposta do Goberno para reformar o sector e a oposición dos traballadores do ramo a varios aspectos da mesma.