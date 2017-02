A Xunta quere rebaixar a dez días o pago a proovedores

Dez días. Ese é o prazo máximo que se impuxo a Xunta para pagar aos seus milleiros de proovedores nos vindeiros anos. Isto implicaría unha redución no tempo de cobro de máis do dobre con respecto ao pasado ano, que foi de 21 días. Sen embargo, non hai prazos concretos para materializar esta promesa.

Alfonso Rueda nunha rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta | Fonte: xunta.es

“É un obxectivo difícil. Aínda non nos puxemos prazos pero queremos facelo canto antes e comezaremos xa este mesmo ano”, dixo o vicepresidente da Xunta na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

Alfonso Rueda anunciou as novas medidas que o Goberno galego quere establecer en relación aos seus pagos a proovedores e, entre elas, resaltou a de poñer en marcha un sistema de alerta de identificación, o rexeitamento de xeito inmediato das facturas con erros para “axilizar en tempo” e un novo protocolo de información e seguimento.

“E todo isto estará compatibilizado co control do déficit”, destacou Rueda que lembrou que Galicia está entre as tres primeiras comunidades autónomas que máis rápido pagan do Estado, cunha media de 21 días.

Ademais, lembrou que pasado ano se emitiron 600.000 facturas que foron cobradas por 17.600 proovedores. Un gasto total para o erario público de 3.000 millóns de euros.