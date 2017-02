A compañía Excéntricas produce 'A cabeza do dragón', a primeira obra teatral de Valle-Inclán traducida ao galego

A compañía Producións Excéntricas levará aos teatros, a partir do próximo mes de marzo, a primeira tradución ao galego dunha obra de Ramón María do Valle-Inclán baixo a dirección de Quico Cadaval.

'A cabeza do dragón' estrearase o día 3 de marzo en Santiago logo de meses de ensaio no Teatro Colón grazas á colaboración da Deputación da Coruña, que impulsa un programa de "residencias artísticas" que ten por obxectivo dotar ás compañías teatrais de espazos para traballar "con todas as dispoñibilidades técnicas".

Neste programa, que tamén inclúe a promoción do ente provincial en xiras das obras por municipios pequenos, tamén participa a compañía Voadora, que acaba de estrear 'Soño dunha noite de verán', que revisita o clásico de Shakespeare desde unha perspectiva "social e de xénero" a través dun texto do chileno Marco Layera.

Este xoves tivo lugar en Santiago a presentación das funcións que levará a ambas as obras por varios puntos da provincia. O acto contou coa presenza da vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, o director artístico de Voadora, Hugo Torres, e o director de 'A cabeza do dragón', Quico Cadaval.

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS NO COLÓN

Tanto Torres como Cadaval agradeceu o apoio da Deputación a través deste programa, co que Voadora e Excéntricas puideron levar a cabo os seus ensaios con "todas as dispoñibilidades técnicas" no coruñés Teatro Colón durante meses.

Ademais, coa colaboración do ente provincial, estas obras, en palabrás de Sanmartín, poderán chegar a "concellos medianos e pequenos" dentro de "unha xira máis grande" que as compañías levarán a cabo por toda Galicia.

Así, este venres día 16, 'Soño dunha noite de verán' visita a localidade coruñesa de Rianxo para logo desprazarse a Noia o 5 de marzo e a Oleiros o 19 do mesmo mes. Pola súa banda, tras a súa estrea a comezos de marzo na capital galega, 'A cabeza do dragón' desprazarase a Ames, A Pobra do Caramiñal e Cariño os días 5, 7 e 14 de maio, respectivamente.

Ademais, dentro desta iniciativa da Deputación, Quico Cadaval tamén ofrecerá un "espectáculo didáctico" dirixido a escolares de segundo grao no que fará repaso "da presenza galega" na obra de Valle-Inclán.

"FIN DA ANOMALÍA"

O director teatral Quico Cadaval destacou que coa estrea de 'A cabeza do dragón' prodúcese "o fin da anomalía" de que a obra de Valle-Inclán non estivese traducida ao galego. E é que este ano 2017 expiraron os dereitos de autor da obra do escritor nado na Pobra, cuxos herdeiros se negaban a que fose traducida.

"Era unha decisión privada, pero agora non teñen nada que dicir", apostilou Cadaval, para o que 'A cabeza do dragón' móvese "a camiño entre o modernismo e o esperpento" a través de "lendas e contos populares" con "o amor como desculpa".

Unha obra que toca temas como "a ridiculización da monarquía", o "machismo" ou o "patriarcado" e que se representará en varios puntos de Galicia a partir do 3 de marzo con "25 funcións" que, en opinión de Cadaval, "hoxe en día é un éxito" pero, "fai dez anos", sería considerado "un fracaso".

REVISITANDO SHAKESPEARE

Pola súa banda, Hugo Torres resaltou que o 'Soño dunha noite de verán' de Voadora, estreada o pasado día 11 e con dirección de Marta Pazos, revisita o clásico de Shakespeare coa "liberdade" de "elección" e "do individuo" como pano do fondo.

"Existen universos escondidos tapados polas nosas condicións sociais. Hai xente que non se recoñece dentro dos canons normais", indicou Torres. Esta realidade abórdase nunha obra baseada nunha versión do escritor chileno Marco Layera, quen "resucita" de forma "moi interesante" a Shakespeare grazas ao "desapego polos clásicos" que existe no teatro suramericano, algo "non tan presente" en Europa.