Redada policial por difundir pornografía infantil con 22 detidos, un deles en Vigo

A Policía Nacional detivo a 22 persoas, unha delas en Vigo, e investigado a outras 10 por distribuír pornografía infantil a través de Twitter, nun caso tamén por abusar sexualmente dos seus fillos, noutro por abusar da irmá menor da súa exmoza, ademais doutros dous por acosar sexualmente a menores en Internet.

Así o explicaron este xoves en rolda de prensa Luís García, inspector xefe de Investigación Tecnolóxica; Pedro Pacheco, comisario xefe da Brigada de Seguridade Informática da Unidade de Investigación Tecnolóxica; Israel Díaz, inspector da devandita Brigada; Santiago Calderón, xefe de delitos tecnolóxicos da Policía Nacional de Alicante; e Carlos Morán, inspector xefe do Grupo I de Delitos Tecnolóxicos de Barcelona.

O perfil dos detidos e investigados é dunha persoa nova, cunha media de 28 anos. Cinco dos investigados por tenencia e distribución de pornografía infantil son menores de idade e entre eles un ten menos de 14 anos e, por tanto, é inimputable. Ademais, un deles ten 16 anos e outros dous, 17. De feito, os axentes da Unidade de Investigación Tecnolóxica están a detectar que hai "un contacto cada vez maior entre persoas de idade precoz e a pornografía".

Os responsables policiais destacaron tamén que neste caso non se trata dunha organización criminal, senón que son persoas cuxo nexo de unión era compartir pornografía infantil por Twitter, xeralmente por mensaxes privadas, pero que non se coñecían persoalmente. "Non necesitan saber máis, senón satisfacer necesidade de buscar novos estímulos de vídeos e fotografías", apuntaron.

SOSPEITOSOS EN 17 PROVINCIAS

As investigacións policiais iniciáronse por un aviso de Twitter España, grazas á denuncia dun tuitero e das canles de cooperación coa Policía Nacional. Entón, os axentes detectaron a existencia de varias persoas intercambiando imaxes e vídeos desde España a través de Internet.

Os primeiros labores desenvolvidos polos investigadores consistiron na geolocalización dos distintos sospeitosos. Estas indagacións conduciron ata 17 provincias españolas, onde foron identificados os responsables dos perfís da rede social, desde os que se compartiron os arquivos de contido pornográfico infantil.

Nos rexistros practicados nos domicilios dos investigados, os axentes acharon miles de vídeos e fotos relativas a vítimas de abusos sexuais. A maioría son imaxes de menores de fóra de España, salvo os casos de Barcelona e Alacante. As imaxes máis desagradables son bebés protagonizando escenas masoquistas, distribuídas por un cidadán inglés de idade madura.

ORXÍA CON MENORES

Doutra banda, na provincia de Barcelona a Policía detivo a un home polos abusos sexuais que presuntamente cometeu sobre os seus fillos de 8 e 13 anos, un deles con trastorno mental. Este suposto abusador estivera en prisión oito meses e levaba cometendo estes delitos desde facía uns meses.

Sobre este suxeito, os axentes acreditaron a súa intención de introducir aos dous menores en prácticas sexuais grupais con varias das súas parellas sexuais.

De feito, durante a investigación tamén foron arrestadas catro mulleres, coas que este home practicaba orxías, porque lles remitiu fotografías abusando dos seus propios fillos e prometeulles introducilos nas súas prácticas. Foron detidass por delitos de corrupción de menores e por omisión do deber de impedir delitos.

A HISTORIA DOS IRMÁNS XEMELGOS

Entre os arrestados hai dous irmáns xemelgos de Alicante que realizaban prácticas pedófilas análogas, pero sen que ambos soubesen o que facía o outro. En ambos os casos, os axentes acharon probas da comisión de acoso sexual a menores (grooming) a través do móbil.

O seu 'modus operandi' consistía en enganar ás vítimas facéndose pasar por mozas adolescentes e obtendo fotos espidas destas, coas que despois chantaxeaban. Ademais, un dos xemelgos chegou mesmo a abusar sexualmente (nunha ocasión cando era menor de idade) de dúas nenas, unha delas irmá da súa exparella, cando esta tiña doce anos. Se da a circunstancia que esta parella foi logo noiva do seu irmán.

UN REINCIDENTE EN MADRID

Uno dos detidos en Madrid era reincidente e coñecido pola Unidade Central de Investigación Tecnolóxica da Policía Nacional, que chegou a ingresar en prisión por feitos similares o ano pasado. Fora detido por feitos similares en catro ocasións, polo que axentes sospeitaban del. Pero nun primeiro rexistro non se lle practicou nin se lle interveu ningún indicio delituoso, o que indicou aos axentes que podía perfeccionar o seu 'modus operandi'.

Dado que o sospeitoso non tiña ao parecer ningún computador con acceso a Internet, os axentes investigáronlle máis estreitamente ata realizar unha nova entrada e rexistro nunha casa, na que atoparon oculto un móbil silenciado e disimulado na repisa dunha pequena abertura de ventilación situada encima da ducha e cuxa existencia pasara desapercibido mesmo para a súa familia.

Nun exame superficial, xa apareceron multitude de imaxes pornográficas de menores e indicios de traficarlas a través de aplicacións de mensaxería instantánea, explicaron os expertos.

Das 22 detencións, catro producíronse en Madrid, catro en Alicante, dous en Huelva, dous en Barcelona, dous en Murcia, dous en Badaxoz e unha en Pontevedra (concretamente en Vigo, unhas persoas con antecedentes de abuso sexual), Guadalaxara, Granada, Valencia, Albacete e Cidade Real. Dos 10 investigados, dous viven en Zaragoza, dous en Sevilla e un en Madrid, Barcelona, Biscaia, Navarra, Granada e León, respectivamente.

A investigación foi desenvolvida por axentes do Grupo I de Protección ao Menor de Unidade de Investigación Tecnolóxica da Comisaría Xeral de Policía Xudicial, conxuntamente coas Brigadas de Policía Xudicial de Barcelona, Alicante, Madrid, Badaxoz, Granada, Guadalaxara, Huelva, Málaga, Murcia, Navarra, Sevilla, Valencia, Biscaia, Zaragoza e as comisarías de Vigo e Ponferrada.