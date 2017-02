O Sergas cifra en 3.300 euros o incremento retributivo medio de facultativos en 2017 e en 800 o dos enfermeiros

A directora xeral de Recursos Humanos do Sergas, Margarita Prado Vaamonde, afirmou que "este ano vai haber incrementos retributivos" para o persoal da sanidade galega, que cifrou nunha media de 3.300 euros para facultativos e en 800 para enfermeiros.

Ante estes datos, a deputada do BNG Montse Prado cualificou de "indecente" que a administración trate de "vestir de melloras" o que considera, simplemente, "devolver o roubado".

Prado trasladou as reivindicacións dos traballadores do Sergas durante a comisión parlamentaria que aborda asuntos relacionados coa sanidade. "Ten que haber unha recuperación para eses traballadores", defendeu.

Pola súa banda, a responsable de recursos humanos negou "conxelación salarial" e referiuse a cuestións como a recuperación do complemento específico, "que volve ser abonado nas nóminas" xunto ás pagas extras de xuño e decembro, "e ademais, con efecto retroactivo".

A dirixente destacou tamén que "outros moitos dereitos recuperáronse nesta última lexislatura", pola extra de decembro de 2012, a subida lineal para os empregados públicos dun 1% en 2016, a devolución en setembro do específico adicional das nóminas de xaneiro e febreiro de 2013 e a disposición de "maior número" de días de libre disposición.

A maiores, aludiu a outras medidas como a "flexibilización" da xubilación e a procedementos "voluntarios" de mobilidade, así como ás ofertas de emprego público.

"Non é ningunha mellora devolver o roubado", replicoulle a nacionalista, quen chamou á administración sanitaria a sentar a negociar as súas demandas cos traballadores.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

Por outra banda, na mesma comisión, o xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, dixo a Prado que se os 'consellos de saúde de área' --órganos de participación previstos na lei de 2008-- non están constituídos é porque aínda está pendente de desenvolvemento a súa forma de funcionamento.

Respecto diso, informou de que se está tramitando unha orde que desenvolva a disposición legal. Para a parlamentaria do BNG, esta resposta soa a "escusas de mal pagador", e o que pasa é que ao PP "non lle interesa a participación" da cidadanía no ámbito sanitario.

CENTROS DE SAÚDE

Na comisión de sanidade tamén se debateu sobre a apertura de distintos centros de saúde en Galicia. Nun primeiro punto, a directora xeral de Recursos Económicos da Consellería de Sanidade, María Jesús Piñeiro Bello, fixou para marzo a posta en funcionamento dos da Valenzá (en Barbadás, Ourense) e Pontedeva.

Interpelada pola popular Marta Rodríguez-Vispo, sinalou, ademais, ao segundo trimestre de 2017 como data para o inicio da licitación dos centros de saúde de Paderne de Allariz e O Pereiro de Aguiar.

A continuación, foi a socialista Noela Blanco a que denunciou "parálise" nos centros comprometidos para os barrios ourensáns de O Vinteún e Mariñamansa. O xerente do Sergas sinalou que "dificilmente" pode a administración "levar a cabo" o segundo, cando "non dispón dunha parcela completa".

En canto ao primeiro, indicou que existen "problemas" no ámbito urbanístico, ao que Blanco replicou que o que hai, ao seu xuízo, é "un deixamento", pois "debería volver solicitarse unha licenza na orde de provisión e non se fixo".

JEAFTURA DE SERVIZO EN PONTEVEDRA

Por último, o deputado do PSdeG Julio Torrado mostrou a súa preocupación por todo o que rodea á sentenza que anula o concurso para a provisión do posto de xefe de servizo de psiquiatría do complexo hospitalario de Pontevedra. "Por que non tomaron medidas?", preguntou, sinalando directamente ao xerente dese hospital.

Respecto diso, a directora xeral de Recursos Humanos do Sergas expuxo que a consellería e o servizo galego de saúde valoraron o fallo e decidiron interpor recurso de apelación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en base ao que recomendaron os seus servizos xurídicos.

Entre os seus argumentos, segundo explicou Prado Vaamonde, o recurso inclúe a referencia ao que di un auto de abril de 2016 sobre que "non existen indicios de arbitrariedade na actuación da administración". En todo caso, garantiu que a administración acatará o que determine finalmente a Xustiza.