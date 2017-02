Unha proposición de lei do PSdeG buscará un maior acceso de concellos a ingresos da Xunta para o seu financiamento

O PSdeG presentará unha proposición de lei no Parlamento galego que busca que as entidades locais teñan un maior acceso a ingresos da Comunidade co fin de mellorar o seu financiamento.

En rolda de prensa en Santiago, o portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, e a deputada Begoña Rodríguez Rumbo explicaron que proxecto de lei ten como obxectivo conseguir un financiamento "máis adecuado" para que os concellos poidan facer fronte ás competencias "propias e impropias" a desenvolver.

De tal forma, reclámase que se regule por lei a garantía dunha contía mínima para que os concellos poidan cubrir servizos, a cal vaia "crecendo todos os anos", a través dunha mesa de negociación coa Xunta, indica Beatriz Rodríguez.

Así, Fernández Leiceaga sinala que a participación dos municipios dos ingresos do Goberno galego "é a contrapartida financeira a esas cargas que a Xunta traslada cara abaixo sen comprometerse financieramente".

Esta proposición de lei suporía a ampliación do pacto local asinado entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e a Xunta en 2006. Precisamente, a Fegamp aprobou por unanimidade o 14 de febreiro deste ano unha resolución na que se demanda que se regule a participación nos ingresos da Comunidade por parte dos municipios.

De feito, se aposta por que os concellos reciban unha porcentaxe fixa dos tributos da Xunta correspondentes aos capítulos I, II e III do seu orzamento. Por iso, o Fondo de participación local de Galicia que queren crear os socialistas tería un carácter independente doutros convenios ou programas de colaboración da Xunta con corporacións locais, segundo recolle a iniciativa.

DISPERSIÓN E ENVELLECEMENTO

No acceso a ese financiamento teríanse en conta aspectos como a dispersión e o envellecemento, dunha forma "legal" e "estable", resalta o portavoz parlamentario socialista. Tamén considera importante que o Parlamento galego sitúese no debate de reforma de financiamento local que leva a cabo en España.

Segundo apunta Leiceaga, ten como obxectivo que as convocatorias para concellos en Galicia non sexan en "un noventa e tanto por cento" destinadas a municipios do Partido Popular, senón que teña "un carácter máis regulado e menos discrecional".

ACHEGAS "INSUFICIENTES" DA XUNTA

Nesta liña, Leiceaga subliña que a participación por parte de entidades locais de ingresos da Comunidade "está recollida en distinta lexislación do Estado".

Respecto diso, indica que nos últimos anos os orzamentos da Xunta "dan unha resposta insuficiente" ás necesidades dos municipios nas súas contías, mentres se incrementan "as cargas" en cuestións como servizos locais.

A modo de exemplo, Leiceaga expuxo a última resolución da Consellería de Medio Rural sobre a praga da pataca, na que se chama aos concellos a velar por que nos mercados locais realícense controis, pero a Xunta "non da ningún medio adicional para que os faga".

A continuación, Rodríguez Rumbo sinalou que o borrador se debaterá coa Fegamp e diversos axentes que achegarán as súas ideas. Esta é a primeira proposición de lei que presenta o PSdeG nesta lexislatura.

"NA BOA DIRECCIÓN" PARA TRANSFERENCIA DE AP-9

Noutra orde de cousas, o pasado mércores, o Congreso dos Deputados aprobou unha iniciativa de En Marea para instar o Goberno a realizar a transferencia da AP-9 a Galicia, que contou co rexeitamento de PP e Ciudadanos.

A preguntas sobre esta cuestión, Leiceaga apuntou que esa proposición non é de lei, polo que non ten un fin máis aló do "discursivo", aínda que valora que "vai na boa dirección" e foi apoiada polos socialistas.

Con todo, valora que se consiga no Congreso unha maioría que poida apoiar a "vía útil" iniciada no Parlamento galego para sacar adiante a lei da transferencia da autoestrada, despois de "eliminarse os inconvenientes" expostos polo Goberno.