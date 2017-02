O PSOE levará ao próximo pleno do Concello de Vigo unha moción na que critica o comportamento do vicepresidente da Xunta e presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, ao retuitear tras a eliminación do Celta de Vigo na Copa do Rei unha mensaxe do xornalista Josep Pedrerol no que se mofaba do alcalde da cidade, Abel Caballero.

O concelleiro do PSOE de Vigo Carlos López Font, quen compareceu hai días por ese mesmo asunto, presentou aos medios esta moción, pola que se cuestiona directamente ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "se considera que pode ser vicepresidente de todos os galegos alguén que ofende, ri e se mofa dos cidadáns de Vigo, os afeccionados do Celta e do Celta de Vigo".

"Había unha ilusión por superar esa eliminatoria e ao vicepresidente non se lle ocorreu outra idea, nunha clara mostra de desprezo, que alegrarse claramente da derrota do Celta e retuitear unha mensaxe dun xornalista que era claramente ofensivo para o alcalde, a cidade, o Celta e os seus afeccionados", subliñou.

Así as cousas, López Font insistiu en que "é moi grave que un vicepresidente da Xunta compórtese desta maneira", polo que o grupo socialista levará ao próximo pleno municipal esta moción para debater esta "situación de extrema gravidade" e que todos os grupos "opinen e se sitúen".