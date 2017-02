(AM) Centos de alumnos protestan en toda Galicia para esixir a derrogación da Lomce

Centos de alumnos saíron de novo á rúa en toda Galicia para esixir a derrogación definitiva da Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (Lomce) e en defensa dun sistema educativo "público e de calidade".

As protestas celebráronse en 16 localidades galegas no marco da terceira xornada de folga no ensino medio e universitaria este curso, convocada este xoves polo sindicato de alumnos 'Erguer!' co apoio da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público.

En Santiago de Compostela, decenas de mozos saíron da Alameda pasadas as 12,15 horas nun ambiente festivo e encabezada por unha pancarta na que se podía ler 'Construamos un sistema educativo de noso. Nin Lomce nin 3+2'.

A comitiva percorreu parte da zona urbana da capital galega, pasando pola Senra e bordeando a Praza de Galicia.

Posteriormente, continuou por Doutor Teixeiro e República de Arxentina para regresar a través do Hórreo, penetrarse no Casco Antigo e concluír na Praza de Praterías.

En declaracións aos medios momentos antes do inicio da protesta, a portavoz de 'Erguer!', Iria Figueroa, destacou o seguimento "masivo" da convocatoria de folga, cun 90% de apoio en ensino medio e un 85% en universidade, segundo os seus datos provisionais.

Figueroa xustificou a protesta tanto na continuidade da Lomce como do decreto do 3+2, que previsiblemente se empezará a aplicar no próximo ano nos novos graos e encarecerá "o custo" da educación superior, ao obrigar aos alumnos que desexen especializarse a acudir a un máster de dous anos.

Así mesmo, arremeteu contra as negociacións que se están producindo no Congreso para lograr un pacto pola educación, polo menos "tal e como se propón", dado que se está negociando "de costas á comunidade educativa" e "partindo da Lomce, de premisas prexudiciais" para o sistema.

"A alternativa á Lomce non pode ser unha mera maquillaxe da mesma", advertiu, lembrando que esta norma se segue aplicando a pesar da "paralización das 'reválidas'".

A "FRAUDE" DO PACTO

O secretario nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, tamén insistiu nesta liña, criticando que este intento de pacto "nace desde a fraude e a farsa" e "non conta con todos". "Este marco ten que partir da defensa inequívoca do ensino público e unha lei galega de Educación".

Louzao defendeu que Galicia necesita unha normativa propia "que responda" a "necesidades, carencias" e que parta da súa propia "realidade social, cultural e histórica", que debe reflectirse nos contidos curriculares.

Na marcha tamén participou unha importante representación do BNG, coa presenza do seu portavoz nacional, Ana Pontón, dos parlamentarios Olaia Rodil e Xose Luís Rivas 'Mini', ou os nacionalistas Rubén Cela e Goretti Sanmartín.

En declaracións aos medios, Rodil considerou "absolutamente necesario" que se continúe con "estas xornadas de loita" e "seguir movendo na rúa a necesidade de tombar a lei do PP", para impulsar unha nova normativa "que blinde o ensino público fronte á privatización".

Rodil tamén esixiu a derrogación do "mal chamado decreto do plurilingüismo" e "blindar" as bolsas e axudas universitarias, que "cada vez chegan con menos contía e máis tarde" ao alumnado.

OUTRAS LOCALIDADES

Na Coruña, unhas 500 persoas participaron na manifestación convocada por Erguer!, co apoio da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, onde a folga tivo un impacto de preto do 85 por cento tanto na cidade como nos municipios limítrofes.

Así mesmo, en Lugo, varias decenas de estudantes concentrábanse na Praza Horto do Seminario, ao mediodía, acompañados de cargos institucionais do BNG Xosé Ferreiro e Rubén Arroxo.

Durante a concentración coreáronse distintas consignas como, 'Erguer na rúa, a loita continúa' ou 'menos propaganda e máis educación'.

Doutra banda, en Vigo, centos de alumnos percorreron as rúas da cidade, desde Praza de América, apoiados de representantes da Plataforma Galega en Defensa do Ensino, e outros cargos.

CONCENTRACIÓNS

Ademais das marchas desta mañá, celebraranse concentracións ás 19.00 horas en Vigo, Pontevedra, Compostela, Lugo, A Coruña, Ferrol, Ourense e Cangas; e ás 19.30 horas en Cee, Carballo e Vilagarcía.