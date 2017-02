O Ministerio de Fomento realizou un "chamamento" aos sindicatos e a patronal da estiba para que "senten a dialogar canto antes", tendo en conta que aceptaron a súa proposta de aprazar unha semana a aprobación da reforma do sector para facilitar a negociación.

O Departamento que dirixe Íñigo de la Serna tamén apelou de novo á "responsabilidade" dos grupos parlamentarios para garantir a aprobación definitiva do Real Decreto Lei mediante o a que se aprobará a reforma, isto é, a súa convalidación no Congreso unha vez pase por Consello de Ministros.

A través dun comunicado, Fomento manifestou ademais a súa "satisfacción" ante o feito de que os sindicatos non vaian realizar a folga prevista para a próxima semana nos portos.

O Ministerio reitera a oferta do Goberno para mediar, a través do Ministerio de Emprego, na negociación entre sindicatos e patronal.

FOMENTO XA NON ESTÁ NA NEGOCIACIÓN

Fomento insiste en que nesta nova etapa de diálogo no marco da negociación colectiva, na que por tanto non participará o Ministerio, pódense incluír as reivindicacións dos sindicatos do ramo que non teñen cabida no texto legal, porque non o permite Europa, que é quen debe validar a reforma.

Entre estes aspectos figuran a petición dun rexistro de traballadores, a subrogación dos estibadores polas empresas e garantías para a súa formación.

A MÁXIMA FLEXIBILIDADE POSIBLE

O Ministerio asegura que o Real Decreto Lei xa "incorpora todos os elementos posibles para flexibilizar a norma a favor dos traballadores". Así lembra que contempla un período transitorio de tres anos, o recoñecemento da súa formación e a garantía de indemnización respectando toda antigüidade en caso de despedimento.

Fomento remarca unha vez máis que a reforma parte da necesidade de cumprir coa normativa europea, á que actualmente contraviene, e evitar así que o Tribunal de Xustiza da UE impoña a España unha sanción.