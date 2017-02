A Xunta impulsará intercambios náuticos entre os portos do sur de Galicia e o norte de Portugal

O presidente de Portos de Galicia, Juan José Durán, anunciou este xoves que a Xunta está "a establecer contactos" para impulsar intercambios náuticos entre as dársenas do sur de Galicia e as do norte de Portugal.

Díxoo, segundo un comunicado difundido pola Xunta, no transcurso dunha visita ao municipio pontevedrés de Baiona, un dos potenciais beneficiarios desta nova vía de negocio.

Neste punto, destacou que Baiona foi en 2016 o concello líder na recepción de embarcacións en tránsito en Galicia, con case 900 barcos recibidos dos 8.000 de toda a comunidade.

E, para profundar na consolidación desta actividade, proseguiu Durán, Portos de Galicia está "a propiciar" a apertura de rutas de navegación específicas tanto con Centroeuropa como co norte do país veciño.