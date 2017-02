Un estudo recomenda ao sector dos áridos apostar pola valorización dos materiais de escavación

O director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, presentou este xoves xunto á Asociación Galega de Áridos (Arigal) un estudo que conclúe que o sector debe apostar pola valorización dos materiais de escavación e de residuos procedentes da construción e demolición que se atopen libres de impurezas.

Diso deu conta a Xunta a través dun comunicado referente á visita de Tahoces á explotación mineira 'Bertita', en Lugo.

No transcurso dese acto, o alto cargo do Goberno galego destacou a importancia de "reutilizar" os materiais porque, ademais de alongar a vida útil do produto árido, contribúe a minimizar a explotación dos recursos naturais.

Tamén resaltou que a valorización de zonas escavadas permite recuperar os espazos alterados polas explotacións mineiras.

Finalmente, sinalou que o estudo mostra "as novas oportunidades que se abren" para Arigal, unha entidade fundada en 1999. Aglutina 62 empresas que producen sete millóns de toneladas, facturan uns 37 millóns de euros e contan con máis de 70 centros de traballo, o que se traduce en 800 empregos directos e máis de 2.000 indirectos.