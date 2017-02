Detido un mozo con antecedentes por un roubo con forza nun establecemento hostaleiro de Pontevedra

Axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra identificaron e detiveron a un mozo de 28 anos, con domicilio neste municipio e que conta con antecedentes policiais, como presunto autor dun delito de roubo con forza nun establecemento hostaleiro da cidade.

Segundo informou a Comisaría de Pontevedra, supostamente na madrugada do día 30 de novembro accederon ao local tras forzar o enreixado e a porta de entrada.

Unha vez no interior forzaron tamén a máquina comecartos para levar a recadación da que o propietario non puido precisar a cantidade, segundo o relato policial, ademais de subtraer o caixón da caixa rexistradora con 554,40 euros no interior e un teléfono móbil.

Por mor da denuncia os axentes iniciaron as pescudas para tratar de pescudar a identidade do autor dos feitos. Posteriormente, os axentes atoparon o cajetín da caixa rexistradora no Río Gafos.

Tras efectuar xestións, os policías localizaron o teléfono móbil subtraído, que lle foi entregado ao seu lexítimo propietario. Ademais, os axentes lograron identificar e localizar ao presunto autor dos feitos que foi detido por un roubo con forza o día 13 de febreiro.