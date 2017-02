O xulgado dita apertura de xuízo contra o home acusado de asasinar as súas fillas en Moraña (Pontevedra)

O xulgado de instrución número 1 de Caldas de Reis (Pontevedra) ditou auto de apertura de xuízo oral contra David Ou.R., acusado os asasinatos das súas dúas fillas menores de idade en Moraña no verán de 2015.

Segundo informaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), sinalou como órgano competente para o enxuizamento ao tribunal de xurado que se formará na Audiencia Provincial de Pontevedra.

A finais de xaneiro celebrouse a audiencia preliminar na que tanto a Fiscalía como a acusación particular solicitaron a apertura de xuízo oral, petición á que non se opuxo a defensa.

Xa nesa vista, o Ministerio Público ratificou a súa petición de prisión permanente revisable para o acusado, ao que atribúe dous delitos de asasinato, cualificados pola aleivosía e agravados polo feito de que as vítimas, as súas fillas, eran menores de 16 anos.

Pola súa banda, a acusación particular tamén solicita a pena de prisión permanente revisable, mentres que a defensa de David O.R., alega a eximente completa de trastorno mental transitorio.

DOBRE PARRICIDIO

Segundo sostén a Fiscalía, entre as 8,30 e as 11,00 horas do 31 de xullo de 2015, o acusado atopábase no seu domicilio en Moraña coas súas dúas fillas, pasando xuntos o período de visitas das vacacións (os proxenitores están separados), cando se desencadearon os feitos.

Así, mantén que David O.R., "con evidente ánimo de acabar coa súa vida e coa finalidade de evitar calquera posibilidade de defensa ou fuxida das menores", fíxolles inxerir tres fármacos, "para adormentalas ou polo menos lograr que estivesen cun nivel baixo de conciencia", antes de asasinalas utilizando unha serra eléctrica e un coitelo de cociña.

Posteriormente, o home se autolesionó e foi trasladado a un centro hospitalario, antes de pasar a disposición do xulgado de Caldas, que decretou o seu ingreso en prisión provisional.