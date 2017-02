A Real Academia Galega de Ciencias convoca o IV premio universitario de comunicación científica 'Contar a Ciencia'

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) convoca a IV edición do premio universitario de comunicación científica 'Contar a Ciencia', dirixido a estudantes das facultades de Xornalismo e Comunicación do tres universidades galegas.

Os obxectivos do premio, segundo explicou a entidade, consisten en "fomentar a divulgación da ciencia e da investigación que se desenvolven nos distintos campus" e "achegar o xornalismo e a ciencia ao gran público", segundo abundou.

A convocatoria deste premio conta co patrocinio da Fundación La Caixa e co apoio da Secretaría Xeral de Universidades da Xunta e da empresa tecnolóxica Primux.

A presentación do premio tivo lugar este xoves nunha clase aberta celebrada na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago, na que o físico e divulgador científico Jorge Mira ofreceu unha charla na que falou sobre diversos aspectos da comunicación no mundo da ciencia.

No acto tamén interviñeron o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, ademais do presidente da RAGC, Miguel Ángel Ríos, e representantes da Fundación La Caixa e de GCiencia, o portal da ciencia galega, que participa como entidade organizadora.

Tras a aceptación do premio no tres primeiras edicións, na que o certame foi desenvolvido por GCiencia, este ano a Real Academia Galega de Ciencias destaca que se fai cargo da convocatoria.

PRAZOS

Como todos os anos, poderán participar alumnos das facultades de comunicación de Santiago, Pontevedra e A Coruña. O prazo para presentar os traballos comeza o 17 de febreiro e concluirá, na súa primeira fase, o 15 de marzo.

Posteriormente, os estudantes seleccionados terán ata o 20 de abril para elaborar os seus traballos, que serán avaliados por un xurado presidido polo presidente da RAGC. O veredicto do xurado chegará a finais de maio e no mes de xuño celebrarase un acto no que se fará entrega dos premios aos gañadores e finalistas.