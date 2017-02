A obra do cineasta galego Eloy Domínguez Serén inaugura o ciclo 'Visións Contemporáneas' de Salamanca

A obra do cineasta galego Eloy Domínguez Serén foi a encargada de abrir a quinta edición do ciclo 'Visións Contemporáneas', que anualmente se celebra no centro de arte contemporánea DA2 de Salamanca.

Este ciclo, comisariado por Playtime Audiovisuais, está dedicado ás últimas tendencias no cinema e vídeo en España e neste exercicio inclúe dentro da súa programación tamén as obras de 'As mozas de Pasaik', un dúo artístico formado por Maider Fernández e María Elorza, e as da artista María Ruído

A obra de Domínguez Serén enmárcase no cinema de non ficción no que, a partir da observación da contorna que lle rodea e o encontro co inesperado, reflexiona sobre o 'eu' e a súa relación co outro, para establecer "un diálogo entre ambos os a través de elementos cotiáns como son a paisaxe, o traballo e o idioma", segundo apuntou o Concello de Salamanca.

Desde que en 2013 realizase Pettring, as súas películas foron seleccionadas e premiadas nalgúns festivais de cinema internacionais como FIDMarseille (Francia), Visions du Réel (Suíza), Mar da Prata (Arxentina), Jihlava (República Checa), FICValdivia (Chile), ou Seff e L'Alternativa (España).