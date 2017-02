A Xunta analiza tramos de estrada con risco de presenza de xabalíes para implantar medidas correctoras

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o Executivo autonómico analiza os tramos de estradas nos que hai "un risco potencial" de presenza de xabalíes para implantar medidas correctoras e evitar que se poidan producir accidentes.

Así o destacou este xoves na rolda de prensa posterior á reunión do Consello ao ser preguntado polo aumento da presenza destes animais nas estradas galegas e a súa incidencia en accidentes de tráfico.

"Evidentemente é unha gran preocupación, preocúpanos e ocúpanos a nós e a todas as administracións e, por suposto, a todos os usuarios que poden ver posta en risco a súa seguridade", destacou o vicepresidente autonómico, que asegurou non querer que este problema "se agrande" para o que considerou necesario "tomar medidas".

Neste sentido, explicou que se constituíu un grupo de traballo no que participan o Ministerio de Fomento, a Xunta, a Dirección Xeral de Tráfico e representantes da Asociación Galega de Caza para "compatibilizar a seguridade dos automobilistas, que é o primeiro", co "aproveitamento cinexético do xabaril.

Segundo indicou, este grupo de traballo, co que tamén colabora a Universidade da Coruña (UDC), "está a recoller datos" para identificar aqueles tramos cun "maior perigo viario". "Unha vez que se identifiquen estes tramos" sinalou que "haberá unha segunda fase na que se implementarán as medidas correctoras".

"Hai que actuar preferentemente naqueles lugares onde hai un risco potencial de que poida haber un xabaril na vía pública e que, por tanto, póidase producir un accidente", subliñou.