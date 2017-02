Phil Rudd, exbatería de AC/DC, presentará o seu disco en solitario o 2 de xuño en Santiago de Compostela

O que fose batería de AC/DC desde 1975 ata 1983 e desde 1994 ata 2015, Phil Rudd, visitará España en xuño para presentar o seu primeiro disco en solitario, 'Head Job', editado fai xa tres anos.

As citas con Rudd, apartado de AC/DC en 2015 polos seus problemas xudiciais derivados de excesos e adiccións, serán o 2 de xuño en Santiago de Compostela (Sala Capitol), o 9 de xuño en Barcelona (Razzmatazz 2) e o 11 de xuño en Madrid (Area).

As entradas para as dúas primeiras citas coa Phil Rudd Band están xa á venda: en Ticketea as de Santiago e en Notikumi e Ticketmaster as de Barcelona. Custan desde 25 euros. Para Madrid aínda non están dispoñibles.

Toda a información sobre a extensa xira europea na que se encadran estes concertos en España están na páxina web do músico australiano de 62 anos, philruddmusic.com.