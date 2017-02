O prefecto da Congregación para a Educación Católica do Vaticano, Giuseppe Versaldi, en referencia aos supostos casos de abusos sexuais no Seminario Menor da Bañeza (León), en relación a un cura destinado na actualidade no Barco de Valdeorras (Ourense), manifestou que lle corresponde á igrexa local investigar e sinalar estes asuntos para logo "referir todo" á Congregación para a Doutrina da Fe, co propósito de que poidan ser "castigados" no caso de que así se comprobase.

Versaldi puxo de relevo que tanto o Papa Bieito XVI como o Papa Francisco deron nestes últimos anos "un forte impulso" para "o control e a vixilancia" desta "praga" dentro da Igrexa.

Segundo as súas palabras, nun encontro cos medios, a dirección da Santa Sé é "a transparencia, a colaboración e a axuda á vítima", ademais de traballar tamén na prevención para que non se dean novos casos nos seminarios.