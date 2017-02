O xefe da Inspección Provincial de Traballo abordará as novidades laborais en Vilagarcía e Vigo

O xefe da Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de Pontevedra, José María Casas de Ron, impartirá dúas xornadas sobre novidades laborais na empresa para 2017 nas oficinas que a Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía nas dúas últimas localidades.

En concreto, segundo informou a entidade cameral, a primeira das xornadas terá lugar o 20 de febreiro en Vilagarcía de Arousa e o día 27 en Vigo.

Casas de Ron falará das últimas novidades laborais que afectan á empresa e os seus traballadores, e que xa entraron en vigor co novo exercicio 2017.

No programa da charla, por tanto, incluíronse temas como o salario mínimo interprofesional, a revalorización das pensións, as novas cotizacións á Seguridade Social, a prestación por paternidade, as perspectivas de proposición de lei para a mellora e impulso traballo autónomo ou os últimos criterios de xubilación.

"A día de hoxe, faise moi necesario que tanto as empresas como os traballadores coñezan os últimos cambios en materia laboral que lles afectan directamente, e que ademais poidan ser explicados por un responsable da Inspección de Traballo e Seguridade Social", segundo destaca a entidade cameral.

A través deste tipo de xornadas a Cámara de Comercio pretende axudar ás empresas a mellorar a súa competitividade e por iso, ademais, oferta cada semestre un programa de formación que contempla un amplo abanico de materias tan dispares como informática, idiomas, comercio exterior, administración e finanzas, lexislación e dereito, vendas, mercadotecnia ou medio ambiente.

Os interesados en inscribirse a estas xornadas, que terán unha duración de cinco horas cada unha (de 16,00 a 21,00 horas), poden facelo a través da web da Cámara de Comercio www.camarapvv.es ou presencialmente en calquera do tres oficinas de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.