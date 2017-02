A directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, avanzou este xoves que O Courel sumarase proximamente aos "espazos imán" identificados no Plan de promoción e posta en valor do Patrimonio Natural de Galicia co obxectivo de constituír un atractivo para impulsar e dinamizar o patrimonio natural da súa contorna máis próxima.

Así, a provincia de Lugo contará cun total de cinco espazos imán: O Courel, os Ancares lucenses, os Montes de Navia, Cervantes e Becerreá e o Monumento Natural da Praia das Catedrais. Ademais, comparte con Ourense as zonas limítrofes da Ribeira Sacra.

A directora xeral, acompañada do delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, presentou este plan de promoción, no que se identifican un total de 17 espazos imán en Galicia. Concretamente, trátase de enclaves que destacan polo seu "alto valor patrimonial" e por ser "os espazos naturais máis coñecidos e recoñecidos polos galegos e polas persoas que visitan Galicia".

"Son enclaves que ofrecen a quen os visita a oportunidade de vivir unha experiencia turística desde un punto de vista sustentable, combinando a observación da natureza co deporte activo, coa historia e co patrimonio material e inmaterial", dixo a directora xeral, que engadiu que serven para "aproveitar as sinerxías" e levar ao visitante cara a outros lugares, nun radio de 30 ou 50 quilómetros.

PLAN DE PROMOCIÓN

O Plan de promoción e posta en valor do Patrimonio Natural conta con tres eixos de actuación: a posta en valor do patrimonio natural, a promoción e comunicación do patrimonio a través de feiras e elaboración de paquetes turísticos, e a educación ambiental e divulgación dos recursos naturais de Galicia.

Trátase dun plan que se vai a desenvolver ao longo do próximos catro anos, que conta con 4 millóns de euros e que permitirá levar a cabo 29 actuacións distintas.

Unha das novidades que recolle este plan é a posta en marcha da primeira plataforma web da Rede de Parques Naturais de Galicia (parquesnaturais.xunta.gal), en colaboración coa Amtega.