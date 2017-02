A Xunta márcase como obxectivo reducir o tempo de pago a provedores a 10 días

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o Goberno galego seguirá traballando para que Galicia "sexa unha das comunidades de réxime común que paga con maior axilidade aos seus provedores" ao marcarse como obxectivo "reducir o tempo de pago" a unha media de dez días, é dicir, a metade que en 2016.

Na rolda de prensa posterior á reunión do Consello, Rueda lembrou que na actualidade Galicia é a comunidade de réxime común que paga con maior axilidade aos seus provedores e que o período medio de pago en 2016 baixou aos 21 días.

Este feito, segundo destacou o vicepresidente, significa que a Administración autonómica "atende con normalidade" aos seus 17.600 provedores, aos que só o ano pasado "abonou máis 609.000 facturas por importe de 3.054 millóns de euros".

Conforme indicou Rueda, isto permite cumprir "con tres obxectivos: atender a aqueles que máis necesitan liquidez, priorizando aos pequenos provedores, empresarios autónomos, pequenas e medianas empresas e entidades sociais; axilizar ao máximo o tempo do pago; e seguir apostando pola factura electrónica, en cuxa implantación a Xunta foi pioneira".

Con respecto a isto, o vicepresidente da Xunta incidiu en que en 2016 o "78%" das facturas recibíronse a través do sistema electrónico, máis do dobre que o ano anterior. Así, os provedores rexistrados no sistema de facturación electrónica multiplicáronse por oito desde o ano 2010, pasando de ser 2.196 aos 17.618.

Con todo, Rueda asegurou que, a pesar de que o Goberno galego pode sentirse satisfeito de estar a pagar aos seus provedores a un nivel razoable, "non se conforma e quere seguir esforzándose" neste ámbito. Para iso, introducirá melloras no sistema de pago como a axilización da tramitación interna das facturas, a posta en marcha dun sistema de alertas ou o rexeitamento inmediato das facturas incorrectas.

PLAN RENOVE DE ASCENSORES

Por outra banda, Alfonso Rueda informou de que a Xunta continúa co seu compromiso de impulsar a eficiencia enerxética e a calidade de vida das familias galegas. Con este fin, explicou que, no marco da terceira edición do Plan de Vivenda, da Consellería de Economía activa unha nova convocatoria de axudas para a renovación de ascensores nas comunidades de propietarios de Galicia.

A través desta liña, o Goberno galego aspira chegar a 1.200 fogares e mobilizar, inicialmente, 1,7 millóns do sector. En concreto, a convocatoria arrinca cun orzamento de 700.000 euros e o prazo para presentar solicitudes abrirase nos próximos días durante un período de tres meses tras a súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG).