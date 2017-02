(AM) Rural.- A Xunta destinará 30 millóns a fomentar o emprendemento no rural

A Xunta destinará un total de 30 millóns de euros a fomentar o emprendemento en 241 municipios do rural galego declarados como "zonas de especial despoboamento" para que as persoas interesadas poidan pór en marcha os seus proxectos.

Diso informou este xoves en rolda de prensa o vicepresidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, tras a reunión semanal do Consello na que se deu luz verde a esta medida coa que o Executivo autonómico prevé que se beneficien unhas "13.000 persoas".

Na súa intervención, precisou que este programa terá dous eixos, un con medidas dirixidas a fomentar especificamente o emprendemento e outro con accións dirixidas á formación. En concreto, o o tocante ao emprendemento, destacou a posta en marcha do Programa Galicia Emprende Rural, unha actuación do Igape dotada con 2,5 millóns para promover a diversificación e a creación de novas empresas no rural.

"Son axudas a primeira implantación de novas actividades económicas non agrarias e que sexan viables", afirmou para precisar que os destinatarios deste programa serán os agricultores ou membros dunha unidade familiar dunha explotación que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrarios, pemes de nova creación ou que inicien actividades non chegadas a cabo antes e autónomos. Os apoios incluirán unha contía básica de 20.000 euros que poderán incrementarse ata un máximo de 70.000 euros.

Outras accións previstas neste ámbito serán a creación de seis laboratorios cooperativos no rural; así como a mellora dos incentivos á contratación, cun orzamento de 1,7 millóns de euros. Tamén se potenciará con 3,8 millóns de euros os centros coworking no rural e reforzaranse as axudas dirixidas aos municipios para a creación de 'Espazos de emprendemento activos de comercio'.

FORMACIÓN

Por outra banda, en relación ás medidas dirixidas a impulsar a formación, Rueda anunciou a elaboración dun Plan de formación en industrias forestais, dotado con 2,3 millóns e que terá como obxectivos aumentar a oferta formativa en forestal, carpintaría e madeira nos centros de formación profesional; consolidar o Centro integrado de formación do Pedroso, en Santiago; ou potenciar o CIS Madeira da Axencia Galega de Innovación, entre outras cuestións.

Así mesmo, porase en marcha a iniciativa Formación á porta, unha actuación pioneira coa que levará aos concellos que non conten con centros homologados as actuacións necesarias para obter certificados de profesionalidade. Tamén se reforzarán as aceleradoras de emprego con dous millóns de euros.

No ámbito dos talleres de empelo, o vicepresidente destacou que se investirá 12,5 millóns de euros na posta en marcha de 70 talleres, cos que se prevé beneficiar a 1.400 persoas.

PUNTOS DE VERTEDURA

Por outra banda, na rolda de prensa posterior á reunión semanal do Executivo autonómico, Alfonso Rueda tamén destacou que a Xunta investiu un total de 4,3 millóns de euros para a eliminación de 626 puntos de vertedura incontrolados detectados en Galicia entre os anos 2009 e 2016.

Respecto diso, destacou que esta loita contra a contaminación e a rexeneración ambiental dos espazos degradados manterase nos próximos dous anos. Para iso, o Goberno galego investirá 1,5 millóns de euros para continuar co apoio a entidades locais na erradicación e restauración dos espazos degradados.

Con estes fondos, as previsións que manexa a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para os exercicios 2017 e 2018 é chegar a erradicar ao redor de 250 puntos de vertedura incontrolados en 35 municipios.

TRANSFERENCIA DUNHA ESTRADA

Ademais, o Consello da Xunta autorizou este xoves a transferencia ao Concello de Vigo da estrada do porto, entre as proximidades do cruzamento coa vía da Venda e o regacho Quintán.

O Consistorio olívico e a Deputación de Pontevedra asinaron un convenio de titularidade da estrada EP-2001 Calvario-A Garrida, no tramo igrexa de Beade-A Garrida (PO-330), no lugar de Porto, desde o número 77 (próximo á intersección coa estrada da Venda) ata o regacho Quintián.