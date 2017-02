Representantes sindicais españois e portugueses alertaron este xoves de que "persistir nos erros da 'troika' da forza á extrema dereita na UE e supón un regreso ao pasado", e fixeron un chamamento a "fortalecer a loita sindical" para reverter a perda de dereitos laborais e sociais que deixou a crise.

Os secretarios xerais de UXT en España e Portugal, así como os líderes de CC.OO., e a CGTP lusa, compareceron en rolda de prensa en Vigo, no marco da reunión do comité sindical interregional Galicia-Norte de Portugal, e con motivo da celebración de IX Cume Sindical Ibérica.

Ignacio Fernández Toxo valorou a cooperación intersindical nas rexións fronteirizas, "nun momento de estancamento do crecemento" e "tras os estragos da xestión neoliberal da crise".

Nesa liña, o secretario xeral de UXT, Pepe Álvarez, subliñou que "o sindicalismo debe empezar a situar os déficits democráticos da UE", xa que "a troika impide o desenvolvemento en plena democracia" dos países do sur de Europa. A iso sumar, aseverou, a limitación que se impón aos sindicatos para ser interlocutores.

SINDICATOS PORTUGUESES

Pola súa banda, o secretario xeral da CGTP, Armenio Carlos, apelou a "fortalecer a loita sindical" para "combater o dumping", porque "o gran desafío" da clase traballadora e os seus representantes é "reverter a política laboral que deixou a 'troika' e o empobrecimiento".

"Non haberá unha Europa de futuro se non se valora aos traballadores, sen emprego estable e seguro, sen unha distribución da riqueza pola vía dos salarios, ou sen garantir a protección social. E os sindicatos non pode ser relegados ás fotografías, teñen que ter un papel preponderante na afirmación da democracia", proclamou, e advertiu de que "persistir nos erros da troika da forza á extrema dereita e supón un regreso ao pasado".

O líder de UXT-Portugal, Carlos Silva, tamén subliñou a necesidade de recuperar os dereitos perdidos para "parar a onda de populismo e nacionalismo exacerbado" que chegou a Europa. "O que está a pasar con Trump en Estados Unidos debería ser un aviso para todos, sobre todo para o movemento sindical", apostilou.