A Xunta revisará o baremo de axudas por danos do lobo, tras cazarse 17 exemplares na última década

A directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, mostrou o compromiso da Xunta para revisar o baremo de axudas por danos do lobo, á vez que informou de que este ano se modificará o actual plan de xestión desta especie.

Na comisión de Agricultura, o deputado do BNG Xosé Luís Rivas, Mini, referiuse ás denuncias dos gandeiros de que nestas subvencións "non se valoran os danos reais", pois cre que son de "baixa" dotación económica, mentres non se cobren cuestións como abortos ou a chamada "tensión" que provoca no gañado os ataques do lobo que provocan unha diminución na súa produción.

Neste sentido, Ana María Díaz sinalou que nesa revisión buscarase un baremo de axudas "máis xusto para os gandeiros", coa intención de ter en conta ese "lucro cesante" que provoca nos animais o ataque dos lobos.

Sobre a polémica polas últimas batidas de lobos autorizadas en municipios como Friol e Cotobade, Díaz asegura que "non é intención" do Goberno galego "abusar en ningún caso" desta medida, á vez que lembra que só se da luz verde cando o volume de danos é superior á media.

Desde 2006, a Xunta autorizou un total de 75 batidas de lobo --tanto en modalidade de espera como en montería--, nas que "soamente" foron cazados 17 animais desta especie.

Segundo os últimos datos oficiais de 2014, existen 90 mandas de lobos en Galicia, 16 delas transfronteirizas con outras comunidades.

DEMORAS NOS PAGOS

Ante as críticas do deputado do BNG a unha "demora escandalosa" no pago das axudas de anos pasados, Díaz explicou que a comezos de 2016 abonáronse as subvencións pendentes de 2014 e 2015, mentres informa de que actualmente se están pagando as que quedan de 2016 e comézanse coas de 2017.

Con todo, a directora xeral de Patrimonio Natural considera que é "mellor previr que indemnizar", polo vaise a incidir nas medidas de prevención.

Respecto diso, indicou que na última orde con 400.00 euros para prevención, tan só esgotáronse 260.000 euros, polo que cre na nova orde débese mellorar o seu coñecemento por parte do sector.

Esta comisión arrincou co presidente da Comisión de Agricultura, Moisés Blanco Paradelo, mandando o pésame de parte dos deputados á conselleira do Mar, Rosa Quintana, polo falecemento do seu pai.