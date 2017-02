Detida de novo unha muller con numerosos antecedentes por dous furtos en locais comerciais de Ourense

Axentes da Policía Nacional deteñen en Ourense de novo a unha muller con antecedentes por dous furtos levados a cabo en locais comerciais de Ourense.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, á detida, de 40 anos e natural de Estavayer (Suíza), cónstanlle 17 arrestos anteriores dos que oito se produciron no últimos catro meses.

A muller, cuxo pase a disposición xudicial estaba previsto para este xoves, está acusada de ser a presunta autora dun delito de furto grave ao descoido cometido nun comercio céntrico de Ourense e por un delito de furto leve nun bar.

Os feitos que motivaron a detención sucederon o pasado 15 de febreiro cando se comunicou á sala do 091 o furto cometido ás 16,30 horas do bolso da propietaria dun comercio de cálea Cardeal Quiroga por parte dunha moza, da cal, segundo indicaron as mesmas fontes policiais, achegáronse características.

O bolso, segundo concretou a Policía, contiña teléfono móbil, carteira con documentación, 15 euros, chaves de casa e de vehículo, todo iso valorado en mil euros.

Con esas características, os axentes do grupo de Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense procederon a realizar unha batida pola contorna e localizaron á muller, á que identificaron.

No rexistro interviñéronlle dous bolsos, dous móbiles e tres botes de beleza. Un dos bolsos e un móbil correspondían cos furtados facía 15 minutos no comercio e o outro móbil figuraba como denunciado o seu furto o día 14 nun bar da rúa Valle Inclán.

Os botes de beleza, pola súa banda, quedaron en depósito na Comisaría Provincial de Ourense co fin de ser localizado o seu propietario.

DESCOIDO

As subtraccións, segundo concreta a Policía, realizáronse mediante o procedemento do "descoido", modalidade que, segundo engaden as mesmas fontes, practica a muller, "moi coñecida no ambiente policial como delincuente habitual".

A Policía puntualizou que a súa especialidade é o furto de efectos ao descoido en todo tipo de establecementos comerciais "aos que accede coa única intención de subtraer os mesmos".

Ademais, a Policía engade que o seu lugar de actuación son establecemento comerciais situados no centro da cidade, "onde a súa actividade delituosa continuada xera alarma social entre os distintos responsables dos comercios", segundo abunda.

Así mesmo, a Policía Nacional puntualiza que a actividade delituosa continuada desta muller "está determinada pola súa situación persoal de adicción, que leva a necesidade de dispor diariamente dunha importante cantidade de efectivo", o que, segundo apostila, "obrígalle a reincidir cada vez con mais frecuencia, perfeccionando día a día a súa especialidade que é o descoido".