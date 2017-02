A ANPA e a dirección do colexio Santiago Apóstolo reclamaron ante o pleno municipal compostelán "medidas urxentes" para paliar a falta de espazo existente na actualidade no centro educativo do barrio da Almáciga.

Nunha intervención ao comezo do pleno que se celebra na tarde deste xoves no Pazo de Raxoi, a presidenta da ANPA, Alicia Díaz, alertou a acumulación nas aulas que sofren os alumnos do Santiago Apóstolo, cunha media "de 15 a 20" nenos por clase en espazos que só poden albergar "de 10 a 12".

Díaz lembrou que o centro, un de "os máis antigos" de Santiago con máis de 50 anos de historia, cedeu parte dos seus terreos para necesidades da cidade. Desde o ano 2000, na á dereita do inmoble do Santiago Apóstolo está situada a Escola Municipal de Música.

Así, apuntou que, ante a falta de espazo, o centro viuse obrigado a "dividir as clases" o que provocou que as nenas e nenos se atopen agrupados ante un incremento "do 114 por cento" do alumnado nos últimos anos.

Por tanto, os representantes do colexio reclamaron ante o pleno municipal a recuperación de parte das "superficies cedidas" no pasado para poder destinar a planta baixa do inmoble á creación de novas aulas.

DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO

A secretaria do centro, María Delfina Bañobre, emprazou aos grupos municipais a actuar en defensa do ensino público, xa que, de non dotarse de maior espazo ao centro educativo, a dirección do colexio verase forzada a "converter o salón de actos en aulas" de face ao próximo curso.

Unha falta de espazo que afecta cada curso ao colexio e que este ano provocou que "algúns alumnos de 3º de primaria para os que era mellor permanecer un ano máis nese curso" tivesen que promocionar por que "non se podía" pola imposibilidade de incrementar o número de nenos por aula.

Ademais, lembrou que o Santiago Apóstolo, ao que acoden nenos da área da Almáciga ou San Pedro, atende a alumnado no que se atopan menores "desfavorecidos" e que a falta de servizos complica o cumprimento dun dos "obxectivos" do ensino público: "a defensa da igualdade de oportunidades".

EN COÑECEMENTO DA XUNTA

A situación deste centro xa foi abordada entre o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o pasado mes de xaneiro.

Tras aquel encontro, ambos trasladaron aos xornalistas que estaban a barallar distintas opcións para o CEIP.