Medio Rural renovará este ano equipos dos centros de Lourizán e Sergude e axilizará a cobertura de vacantes

O director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández-Couto, comprometeu un "esforzo especial de posta ao día" este ano dos equipos informáticos e vehículos nos centros de formación agroforestal de Medio Rural de Lourizán e Sergude.

Na comisión de Agricultura, a deputada de En Marea Paula Quinteiro denunciou as diversas carencias a nivel de medios e de persoal existente nos centros de formación forestal da Xunta.

En resposta, Fernández-Couto avanzou que se van a realizar "unha serie de actuacións" nestes dous centros en próximos meses, cunha actualización de equipos informáticos, así como a compra de todoterreos e furgonetas para o centro de Lourizán, xunto a apeiros e un tractor para Sergude, entre outros medios.

No tocante á falta de persoal, Fernández-Couto sinala que o profesorado que imparte cursos son funcionarios e non é específico da escala de formación. Por tal motivo, o proceso de cobertura tarda "dous meses", a diferenza do "sistema automático" de educación para completar vacantes.

A este respecto, o responsable de Ordenación e Produción Forestal asegura que se traballa para "axilizar" a cobertura de postos. Tamén se cubrirá unha praza máis de persoal administrativo en Lourizán, segundo explicou na comisión.