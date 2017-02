O Sergas destina 5,5 millóns a axudas para a realización de programas sociosanitarios

O Consello da Xunta deu luz verde ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) para conceder axudas por importe de 5,5 millóns de euros a distintas asociacións sen ánimo de lucro para a asistencia de pacientes con trastornos relacionados con dependencias non alcohólicas, alcohólicas, así como para a atención á saúde mental infanto xuvenil.

Diso informou este xoves o vicepresidente da Xunta na rolda de prensa posterior á reunión do Executivo autonómico, na que precisou que se destinan 4.091.143 euros a convenios de colaboración catro convenios de colaboración.

En concreto, beneficiáselas son a Asociación de Loita contra a Droga Alborada; Asociación de Loita contra a Droga da Coruña (Aclad); Asociación de Drogodependencias Asfedro; así como a Asociación Cruz Vermella de Lugo.

O obxectivo destas axudas é o desenvolvemento, por parte das entidades, de programas de intervención de asistencia sanitaria especializada e a atención, desde un enfoque biopsicosocial, a persoas con trastornos aditivos relacionados con dependencias non alcohólicas, atendendo a criterios, guías e procedementos establecidos polo Sergas.

De forma complementaria e cunha periodicidade anual, a Xunta subscribe, a través da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), un convenio de colaboración para o financiamento do resto de unidades asistenciais para drogodependencias en Galicia.

ACELERADOR LINEAL DO HULA

Por outra banda, na rolda de prensa, Alfonso Rueda tamén explicou que o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, informou ao Consello dos datos da primeira semana de actividade do segundo acelerador lineal do Servizo de Radioterapia do Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula), na que se tratou a unha media de doce pacientes diarios.

Desde a entrada en funcionamento do primeiro acelerador, e agora desde o 6 de febreiro con este segundo equipo, o número de sesións totais de tratamento completadas ascende a 5.696. Cos dous aceleradores en marcha, a previsión da Xunta é atender a máis de 830 pacientes ao ano.

Segundo indicou, coa posta en marcha deste equipo, o servizo está xa completo en canto á dotación e en disposición de asumir todos os pacientes oncolóxicos da provincia de Lugo, incluídos a da área sanitaria de Cervo.

Deste xeito, o vicepresidente destacou que se mellora a accesibilidade ás altas prestacións sanitarias, aumentando o confort e a calidade asistencial que se lles presta a estes usuarios que teñen que realizar visitas secuenciales para recibir tratamento.