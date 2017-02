A Xunta inviste preto de 700.000 euros na recuperación e rehabilitación de vivendas en Ferrol

A Xunta de Galicia inviste preto de 700.000 euros na recuperación, reparación e rehabilitación de varias vivendas de promoción pública localizadas no centro urbano de Ferrol.

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, visitou este xoves a mazá 24 do polígono de Esteiro, onde a Xunta está a acometer obras de reparación interior nas 36 Vivendas de Promoción Pública (VPP) que conforman o devandito bloque.

Así mesmo, Rodeiro aproveitou a visita para repasar os investimentos realizados polo Instituto Gallego da Vivenda e Solo (IGVS) en actuacións de recuperación, reparación e rehabilitación na cidade de Ferrol.

En concreto, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda ten en trámite o procedemento de contratación da recuperación de nove VPP baleiras, cun orzamento de 142.300 euros. Ademais da xa mencionada reparación interior de 36 vivendas no polígono de Esteiro, cun orzamento de 36.600 euros, o IGVS está pendente de obter a licenza municipal para iniciar de inmediato a reparación da cuberta e dos canlóns dos aloxamentos piloto para mozos e maiores da rúa Fonte de Greza, que conta cunha partida de 50.400 euros.

Ao amparo da Orde de 20/04/2016 concedéronse axudas para a rehabilitación, reparación e adaptación de sete edificios de VPP na cidade. Nestes casos, a subvención asumida pola Xunta cobre o 60 por cento do orzamento protexible. O Goberno Gallego inviste neste caso 465.500 euros sobre un total de actuacións que suma 775.800 euros.

Ovidio Rodeiro destacou que, entre actuacións directas e subvencións, Ferrol recibiu un investimento total de 695.000 euros, o que demostra "o firme compromiso do Goberno galego que cidade" e a "decidida aposta por recuperar e rehabilitar as Vivendas de Promoción Pública no municipio".