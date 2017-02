Un total de 1.400 mozos participaron en 2016 no programa Erasmus+ a través da Xunta

Un total de 1.410 mozos galegos participaron en 2016 no programa Erasmus+ de mobilidade da Unión Europea (UE) para a educación, a formación, a mocidade e o deporte a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

A Consellería de Política Social presentou este xoves no Consello da Xunta os resultados deste programa, segundo os cales Galicia é unha das comunidades autónomas máis activas tanto no número de proxectos presentados e aprobados como nos fondos recibidos pola UE.

Deste xeito, en 2016, autorizáronse un total de 42 proxectos promovidos por entidades, asociacións xuvenís e grupos informais de mozos, cun orzamento que ascendeu a 729.914 euros, unha cifra que supón o 6,84% do investimento total do programa Erasmus a nivel estatal, a pesar de que a poboación xuvenil de Galicia representa só un 5,3% do total español.

Erasmus+ ten entre os seus obxectivos específicos mellorar o nivel de aptitudes e competencias dos mozos, promover a participación na vida democrática en Europa e no mercado laboral, o diálogo intercultural, a inclusión social e a solidariedade, entre outros.