Popular comezará a atender as reclamacións por cláusulas chan a partir do 21 de febreiro

Banco Popular comezará a atender as reclamacións interpostas por cláusulas chan a partir do próximo martes, 21 de febreiro, e ofrecerá aos afectados a posibilidade de recibir as cantidades cobradas de máis, ben en efectivo, ben a través dunha medida compensatoria que, no caso de ser aceptada, deberá figurar por escrito.

O banco aplica así o real decreto de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusula chan, que supón a constitución dun sistema para a tramitación destas reclamacións coa intención de devolver o cobrado de máis por esta condición incluída nalgúns contratos hipotecarios de Popular.

Para iniciar os trámites, os interesados deberán acudir a calquera das oficinas do banco, nas que poderán obter un modelo de carta. A atención e resolución das reclamacións corresponderá ao centro de reclamación de cláusulas chan.

Nun documento explicativo, o banco sinala que a presentación da reclamación obriga á entidade a atendela e resolvela no prazo de tres meses desde a data de presentación. As queixas atenderanse a partir do 21 de febreiro, aínda que se presentaron antes desta data.

DECIDIRÁ QUE RECLAMACIÓNS ATENDE

Popular sinala que é "libre" á hora de considerar se procede ou non a reclamación exposta polo cliente e avisa de que, no caso de que a queixa sexa rexeitada, a entidade deberá achegar ao afectado as razóns da súa decisión e darase por terminado o proceso extraxudicial.

Se o banco asume a reclamación, realizará un cálculo da cantidade que considera debe devolver e comunicarallo desagregado ao cliente, quen deberá manifestar se está de acordo co cálculo e, nese caso, decidir se acepta a devolución en efectivo ou prefire unha medida compensatoria equivalente.

No segundo suposto, Popular ofrecerá ao reclamante información suficiente e adecuada, así como o valor económico da medida, e daralle un prazo de 15 días para poder valoralo. Se acepta a medida compensatoria, esta deberá ser manuscrita e quedar plasmada nun documento aparte no que tamén quede constancia do cumprimento do prazo.

En calquera caso, Popular insiste en que todos os titulares do préstamo deberán manifestar mediante a súa firma que están de acordo coa cantidade e a forma de devolución.

A entidade tamén precisa no documento explicativo que se entenderá que o procedemento extraxudicial concluiu no momento en que o banco rexeite expresamente a reclamación, cando se superou o prazo de tres meses desde que se presentase a queixa e non se recibiron noticias, cando o reclamante non estea de acordo co cálculo da cantidade a devolver efectuado pola entidade ou rexeite a cantidade ofrecida ou se, transcorrido este prazo, non se puxo a disposición do reclamante a cantidade ofrecida, sexa en efectivo ou en medida compensatoria.

Ademais, a entidade informa de que a devolución acordada poderá xerar obrigacións tributarias, polo que comunicará á Axencia Estatal da Administración Tributaria a información relativa ás devolucións acordadas.