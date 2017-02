Vigo acolle o 24 de febreiro o XVII Salón FranquiAtlántico, que contará con 50 expositores e 200 marcas

O Salón FranquiAtlántico celebrará o venres 24 de febreiro na Terminal de Cruceiros de Vigo o seu XVII edición, na que participarán máis de 50 expositores e 200 marcas nacionais e internacionais e na que se espera que haxa uns 1.300 visitantes.

O evento foi presentado este xoves no Concello de Vigo pola directora do salón, Raquel Robledo, e o alcalde, Abel Caballero, que remarcou que esta feira é de "interese xeral" e "un éxito asegurado".

Raquel Robledo puxo en relevo que FranquiAtlántico é unha oportunidade para as franquías que desexan expandirse no noroeste peninsular e para as persoas que queren emprender un negocio aplicando "unha fórmula de éxito que minimiza os riscos".

Segundo explicou, o evento é gratuíto e este ano habilitarase un servizo online de cita previa para aqueles que queiran planificar a súa visita. Ademais, haberá actividades paralelas como o Foro Franquicia Emprende --con charlas e conferencias--, e o acto de entrega do Premio FranquiAtlántico 2017.