Adicae pretende que a responsabilidade penal do Banco de España e a CNMV por Bankia se amplíe a outras caixas

Adicae presentará este venres a súa estratexia xurídica para conseguir que se estenda a responsabilidade penal dos responsables do Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) investigados polo 'caso Bankia' ao seu papel na "quebra e liquidación" doutras caixas de aforros.

"Os altos cargos dos supervisores financeiros, imputados na Audiencia Nacional polo 'caso Bankia' tras a solicitude da Confederación Intersindical de Crédito (CIC) e Adicae, deben responder o seu papel nun escándalo que trouxo consigo outros como as preferentes e o rescate bancario", sinalou a asociación.

Adicae persegue a "depuración de responsabilidades e resarcimiento" aos consumidores por "as fraudes" das caixas de aforros, que "aglutinaban máis do 50% do sector financeiro español".

Ademais, a asociación pretende avanzar na reactivación da peza separada de preferentes de Bankia na Audiencia Nacional, segundo indicou nun comunicado.