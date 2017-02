Os portos de titularidade autonómica incrementaron o volume de tráfico de mercadorías nun 6% en 2016

Os 122 portos de titularidade autonómica rexistraron entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016 o movemento dun total de 1.700.000 toneladas de mercadorías, un 6% máis que os anos 2015, é dicir, 100.000 toneladas máis.

O vicepresidente da Xunta Alfonso Rueda destacou estas cifras na rolda de prensa posterior ao Consello, reunión na que a Consellería do Mar deu conta do informe anual de Portos de Galicia.

Os movementos de mercadorías máis importantes, segundo sinalou Rueda, corresponderon respectivamente aos portos de Cariño, con 525.520 toneladas; Ribadeo, con 487.370 toneladas; e o de Brens, en Cee, con 345.222 toneladas.

O informe destaca tamén, en termos proporcionais, o incremento alcanzado no porto de Celeiro-Viveiro, que rexistrou ao longo do pasado exercicio un movemento de 161.710 toneladas, un 40% máis que en ano anterior, sendo fundamentalmente un porto pesqueiro non comercial.

PRINCIPAIS MERCADORÍAS

En canto ás principais descargas, destaca o mineral de ferro sen aglomerar no porto de Cariño, no que se moveron máis de 500.000 toneladas desta mercadoría. Tamén a pasta de madeira en Ribadeo, con 393.000 toneladas; o coque e o manganeso no porto de Brens-Cee, con 122.000 e 108.000 toneladas respectivamente; e o cuarzo en Viviero, con máis de 161.700 toneladas.

Rueda tamén subliñou a descarga de túnidos conxelados que continúan coa súa tendencia ascendente, fundamentalmente no porto da Pobra do Caramiñal, coa descarga de 120.000 toneladas, un 7% máis que no exercicio anterior. Sumar, así mesmo, o porto de Ribeira, con 37.000 toneladas de atún conxelado descargadas en 2016, un 23% máis que en 2015.

En relación coa descarga de peixe de fresco, nos portos dependentes da Xunta descargáronse o ano pasado 108.000 toneladas de peixe, un 1% máis que en 2015. Esta cifra supuxo un importe total de venda en lonxa de máis de 290 millóns de euros, un 8% máis que no ano anterior. Os portos con maior volume de descarga de pesca fresca foron Burela, con 77.000 toneladas; Celeiro-Viviero, con 53.000; e Ribeira, con 43.000.

Rueda destacou que a rendibilidade e a máxima explotación económica dos portos comerciais é unha das liñas de traballo estratéxicas de Portos de Galicia. Así, o informe lembra que, co obxectivo de captar e consolidar os tráficos comerciais, a Consellería do Mar realizou desde 2009 un investimento global de 140,6 millóns de euros nestas infraestruturas.