Os sindicatos CIG, CC.OO. e UXT advertiron este xoves de que o expediente sancionador anunciado pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) ás centrais e ás empresas da SAGEP de Vigo supón "botar gasolina ao lume" do conflito da estiba.

Así o expresaron a Europa Press representantes sindicais deste sector no porto vigués, e criticaron que esta medida se tomase "en pleno conflito a nivel nacional pola liberalización da actividade" e xusto cando sindicatos e empresas do Porto de Vigo alcanzaran un acordo para un convenio colectivo que regule as relacións laborais neste ámbito.

A CNMC confirmou este xoves a apertura dun expediente sancionador contra UXT, CIG, CC.OO., e empresas que operan no Porto de Vigo por asinar e pór en práctica desde fai vinte anos pactos sobre os labores de estiba que "desbordarían o ámbito propio" dos devanditos traballos.

O portavoz da CIG, Xabier Aboi, responsabilizou directamente ao presidente da terminal olívica, Enrique López Veiga, de "botar un camión de gasolina" sobre o conflito da estiba, e afirmou que "é unha tolemia esa actuación, cando todo o mundo está a tentar darlle unha oportunidade á paz e ao acordo".

SEN PROBLEMAS CON OUTROS PRESIDENTES

Na mesma liña, o portavoz de CC.OO., Antonio Piñeiro, recoñeceu que o expediente sentou "moi mal" no sindicato, e cuestionou a "casualidade" de que se anuncie no medio do conflito nacional da estiba e cando xa hai acordo "practicamente pechado" no porto de Vigo para regular as relacións laborais a través dun convenio colectivo.

Piñeiro lamentou que o expediente da CNMC ten a súa orixe na información remitida polo presidente do Porto de Vigo, e lembrou que a aplicación do pacto extraestatutario para regular as relacións laborais na estiba viguesa leva vixente máis de 20 anos, sen que ningún do cinco presidentes portuarios anteriores denunciase irregularidades.

Finalmente, o portavoz de UXT, Manolo Río, subliñou que devandito pacto "se asinou de acordo coa legalidade daquel momento, e estivo en vigor ata hai meses". "Cremos que non cometemos ningunha irregularidade, e que salga agora isto (o expediente da CNMC) non axuda na solución do conflito da liberalización nin no acordo de convenio en Vigo".