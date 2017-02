Galicia conta con 7.737 verteduras inventariados nos seus ríos, dos que 1.255 son contaminantes

A Comunidade galega contaba a finais de 2016 cun total de 7.737 puntos de vertedura inventariados na demarcación Galicia Costa --ríos só con canle en Galicia--.

Do total de verteduras, 1.255 deles son contaminantes, 697 están en investigación, 3.462 cumpren cos límites e 2.323 xa foron emendados, segundo sinalou este xoves na comisión de Agricultura o director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez.

Así mesmo, entre os 7.737 puntos de vertedura hai 168 que se corresponden ao sector primario. Deses 168, 118 foron emendados, só un é contaminante, 22 están en investigación e 27 cumpren os límites.

Precisamente, este xoves o Parlamento galego aprobou por unanimidade -tras unha iniciativa do PSdeG-- instar á Xunta á creación dun mapa de verteduras no medio rural por parte de industrias de transformación do sector primario a canles de auga.

Esta proposta, defendida na comisión de Agricultura polo deputado socialista José Quiroga, busca que o mapa diferencie as verteduras en función do seu perigo e impacto para o medio ambiente.

ACTUACIÓN PARA PÓR FREO

Así, Quiroga espera que esta iniciativa sirva para "aos poucos porlle freo" a esta problemática no medio rural, xa que un dos elementos fundamentais para atallala "é ter a información e datos" sobre onde se producen. Aínda que esixiu á Xunta "firmeza" para que tome cartas no asunto, valorou o consenso dos grupos.

Pola súa banda, o deputado popular José González sinalou que o seu grupo apoia esta proposta como "un paso máis" para visualizar os puntos de vertedura de industrias primaria no rural, que son 168, "tendo en conta que o traballo xa se está facendo" por parte da Xunta.