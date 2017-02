A Fundación Barrié e a Escola Rosalía de Castro promoven vocacións de ciencia e tecnoloxía entre escolares

Máis de 3.500 alumnos e 160 profesores de 57 centros escolares de Galicia participarán en 'Imatxina', a semana matemática que se está celebrando actualmente na Fundación Barrié na Coruña e que se desenvolverá do 7 ao 24 de marzo na sede de Vigo.

A institución galega e a Fundación Escola Rosalía de Castro buscan, con esta iniciativa, "fomentar as disciplinas de ciencia e tecnoloxía, e promover vocacións científicas entre escolares". A iniciativa conta co asesoramento da Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática (Agapema).

O programa componse de diferentes actividades (talleres para alumnado, concurso Ligamats para alumnado, conferencias matemáticas e proxectos colaborativos) dirixidas a alumnado de 5º e 6º de Primaria, da ESO, así como ao seu profesorado.

O acto de clausura no que se entregarán os premios aos gañadores do Concurso Inter-Centros Ligamats terá lugar o 24 de marzo na sede de Vigo. O acto complementarase cunha conferencia a cargo do docente Antonio Ramón Martín Adrián baixo o título 'Por qué te resistes a cambiar a metodoloxía nas túas clases de matemáticas?'.