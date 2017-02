A Consellería de Medio Rural tratou un total de 70.000 castiñeiros afectados polo chancro entre 2011 e 2016 con medidas de "gran eficacia" para a súa recuperación.

En resposta a unha pregunta do Grupo Popular na comisión de Agricultura, o director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández-Couto, explicou que a previsión é tratar outros 26.000 castiñeiros máis este 2017 e alcanzar a cifra dos 100.000 desde 2011.

O chancro do castiñeiro é unha enfermidade por fungos que provoca o necrosamento da cortiza, a cal pode chegar a todo o perímetro do tronco e acabar coa árbore. Así, expuxo que, "curiosamente", se combate con cepas do mesmo fungo --a través de inoculaciones mediante perforacións--.

Deste xeito, alcánzanse "porcentaxes moi altas de curación" que nalgunhas zonas superan o 90% de éxito, xa que se consegue a cicatrización de partes mortas, con tratamentos en dúas fases do ano, ata finais de primavera e entre setembro e decembro.

Ademais, trabállase nunha liña "moi ambiciosa" de ampliación de superficie de soutos de produción de castaña, con variedades certificadas.

MEDIOS AÉREOS CONTRA O LUME

Noutra orde de cousas, Davide Rodríguez (En Marea) criticou un cambio no modelo de aeronaves usadas na loita contra o lume, con menos capacidade de auga.

Tamén censurou a privatización do servizo, que "non é efectivo", porque agora os lumes teñen unha media de 10 hectáreas, de maneira que se incrementaron fronte á media de ao redor de dúas hectáreas de hai uns anos.

En resposta, Fernández-Couto sostivo que "non hai un cambio na filosofía" de aeronave de loita antiincendios, á vez que valorou a súa mobilidade e resposta nas últimas campañas.

Finalmente, destacou a diminución de lumes nos últimos anos. En concreto apuntou que no verán de 2016 case o 80% dos incendios non chegaron a unha hectárea, mentres que só un 2% foron de máis de 100 hectáreas.