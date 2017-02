O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, defendeu no pleno municipal deste xoves que o goberno compostelán está a dar "pasos firmes e claros" en materia de política social e os compromisos adquiridos para a redución da taxa de persoas en risco de exclusión social.

A comparecencia do rexedor foi a petición do grupo socialista, na que reclamaban a Noriega a dar conta do grao de cumprimento do documento asinado durante a campaña electoral de 2015 coa Rede Galega contra a Pobreza.

Nel, o entón candidato de Compostela Aberta comprometíase a, entre outras cousas, "reducir nun 15% o número de persoas en risco de exclusión social" e aumentar ata "110 euros por habitante por ano" as axudas sociais.

Así, o portavoz socialista, Paco Reyes, lembrou que no devandito documento, tamén asinado por el, os candidatos comprometíanse a "pór o seu cargo a disposición" no caso de que non se alcanzasen os compromisos.

En relación a iso, Noriega negou que vaia a tomar esta decisión a pesar de que admitiu que os obxectivos propostos "non se conseguiron", xa que, a falta de "datos oficiais do 2016", no ano 2015 "reduciuse en torno ao 1%" o cociente de persoas en risco de exclusión social.

Con todo, defendeu que o Concello de Santiago é a cidade galega "con maior incremento" no gasto social, debido a que a partida por habitante aumentou "un 23 por cento" respecto de 2015 e "o dobre" en relación ao ano 2011.

No entanto, o rexedor compostelán recoñeceu que existe no consistorio un problema no "grao de execución xeneralizado, tamén en política social". "Se non somos capaz de executar non imos ser capaces de cumprir cos compromisos", argumentou en relación á aplicación do programa 'Compostela máis'.

"NON É POLO GOBERNO", DI O PP

Precisamente a falta de execución deste programa foi un dos argumentos esgrimidos pola edil do PP María José Corral para acusar a Noriega de que "se son certos os datos de que se reduciu a pobreza e a exclusión social" na capital galega "non é polo goberno" de Compostela Aberta.

Ademais, logo de lembrar as acusacións lanzadas por Compostela Aberta contra o PP durante a campaña electoral de 2015, Corral apuntou que o programa 'Compostela Máis' non repartiu "nin un só euro en 2016 nin no que vai de ano". "Desde que están no goberno, empeorou o que había", apostilou.

Pola súa banda, o portavoz do grupo do BNG, Rubén Cela, indicou que "non é bo que unha institución non esprema ao máximo o orzamento" e que é "máis grave que queden partidas sen executar en política social".

Deste xeito, Cela lembrou que el, como candidato, non asinou aqueles compromisos como si fixeron Martiño Noriega e Paco Reyes. "Chegóuseme a botar en cara nun debate", apuntou.

"Non o asinei polo principio de non comprometerme con cousas que non se se vou poder cumprir", apostilou para logo profundar en que tanto el como o seu partido "están comprometidos" coa redución da pobreza, pero que é preciso "medir o que se promete" en campaña electoral.

DUARTE COMPARECERÁ POLA CASA DA XUVENTUDE

Por outra banda, o concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade, Jorge Duarte, comparecerá no próximo pleno a petición do grupo popular.

Así o acordou o pleno municipal celebrado este xoves. O PP pediu a comparecencia de Duarte para que o edil dea conta da xestión da Casa da Xuventude, o edificio situado na Praza do Matadoiro e que o goberno municipal quere converter nun espazo dedicado á actividade social e cultural sendo "autoxestionado" pola cidadanía.

Con todo, durante as últimas semanas, o grupo popular acusou a Compostela Aberta de entregar "a un clan privado" a xestión do edificio, á vez que afeou que Jorge Duarte, como responsable da área, non cedese as chaves do inmoble para unha visita organizada por varios edís do PP.

ANTIGA TERMINAL DE LAVACOLLA

Noutra orde de cousas, o pleno municipal deste xoves aprobou por unanimidade unha declaración institucional na que instarán a Aena, dependente do Ministerio de Fomento, a que elabore unha guía de usos para a antiga terminal de Lavacolla, inutilizada desde o ano 2011.

A moción foi promovida polo grupo do BNG, que reclama que "o debate dos usos futuros da terminal volva á axenda política" logo de que pasase os últimos anos "aparcado nun caixón".

Así, Rubén Cela defendeu que Aena debe marcar "unha folla de ruta" para as "futuribles" actividades que poida albergar un espazo de 18.000 metros cadrados e que a súa intención é que se opte por aqueles usos "que sexan de servizo público".

O mantemento do carácter público do 'antigo' Lavacolla sumáronse tanto o grupo de goberno (Compostela Aberta) como o grupo socialista, mentres que os populares, tras anunciar o seu apoio á moción, matizaron que apostan por "non limitar a uso público" a vella terminal e que poida quedar aberta "a calquera proxecto que redunde nas necesidades de cidade e o seu contorno".