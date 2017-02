Unha casa de Vigo rexistra numerosos danos ao estalar dous desodorizantes por un lume orixinado por un curtocircuíto

Unha vivenda de Vigo, situada na parroquia de Beade, rexistrou numerosos danos materiais despois de que, debido a un incendio orixinado por un curtocircuíto, estalasen dous desodorizantes, derrubando varias paredes dunha habitación. A pesar de todo, non houbo que lamentar danos persoais.

Tal e como informou o 112 Galicia, sobre as 14,15 horas deste xoves unha muller informou dunha explosión na súa vivenda en camiño Casmarcelo, polo que se deu aviso aos Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Policía Local.

Fontes de Bombeiros comunicaron a Europa Press que os feitos se desencadearon nun dormitorio. Supostamente, os moradores usaban unha regleta para cargar varios aparellos eléctricos cando se produciu un curtocircuíto que prendeu lume nos enchufes e propagouse á colcha e o colchón da cama.

Debido ás altas temperaturas, produciuse o estalido de dous botes de desodorizante --uno situado no chan e outro na mesilla de noite--, que derrubou tres tabiques e fixo unha fenda no teito, tirou varios efectos, rompeu cristais e queimou unha cortina e unha persiana.

No entanto, as mesmas fontes aclararon que só houbo un pequeno incendio, que sufocaron os moradores cun extintor. Estes, segundo informou o 112, atopábanse na vivenda no momento dos feitos, aínda que non hai que lamentar feridos.

COCHE CALCINADO

Por outra banda, na parroquia de Filgueira, en Crecente (Pontevedra), un coche resultou calcinado por completo sobre as 16,45 horas.

Segundo os datos do 112, atopábase estacionado fora da vía e non tiña ningunha persoa ao redor.