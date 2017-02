Palexco acolle desde o venres unha mostra sobre o pintor e político Gumersindo Pardo

O Palacio de Congresos e Exposicións da Coruña (Palexco) acollerá desde este venres a mostra 'Gumersindo Pardo Reguera. Inspirador de Picasso' na que se ofrece unha visión global da obra do autor, segundo explicou, na súa presentación, o concelleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande.

O concelleiro indicou que a sala municipal de Palexco mostrará, a través de 80 pezas, a obra do pintor, político e farmacéutico lugués. Ademais, subliñou "a gran calidade como retratista" de Pardo Regueira.

Del, lembrou que se iniciou na pintura superados os 40 anos, etapa da que constan dous retratos no primeiro piso do Palacio Municipal, os de Eusebio da Garda (1896) e José Marchesi Dalmau (1897).

Sande explicou tamén que, ademais dos retratos, na exposición haberá escenas de xénero, bodegóns e obra relixiosa, "documentando así, dunha maneira global, a produción do autor".

RELACIÓN CON PICASSO

Xunto aos 30 óleos, a exposición contará con outras pezas como bonecas realizadas pola filla de Pardo Reguera, debuxos e gravados, ademais de paneis explicativos que mostrarán a súa relación con Pablo Picasso durante a súa estancia na cidade, entre 1891 e 1895, cando o pintor era un neno.

Respecto diso, tanto o comisario da exposición, Rubén Ventureira, como o coordinador de Arteca e co-organizador da mesma, Francisco Muíños, a influencia de Pardo Reguera sobre o Picasso foi "a chave" no desenvolvemento da obra do malagueño, apuntaron ao comparar as obras de ambos os autores.