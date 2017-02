A Guardia Civil confirmou que "non existiu" intento de subtracción dunha menor de 12 anos o xoves no municipio de Rianxo (A Coruña), xa que "a imaxinación xogoulle unha mala pasada".

Fontes do Instituto Armado explicaron que "coincidiu unha situación na que á nena a imaxinación xogoulle unha mala pasada ao cruzarse cun mozo que corría cara á súa traxectoria e asustouse".

Respecto diso do coche que se buscaba en relación aos feitos denunciados, as mesmas fontes indicaron que os mozos que ían no vehículo "eran tres" e "identificáronse".

Por iso, a Guardia Civil subliñou que "se puido corroborar que non había tal secuestro". "Son mozos normais e sen antecedentes", aclarou.

FEITOS

A Policía Local de Rianxo relatou o xoves que sobre as 12,30 horas unha nena de 12 anos na rúa Arcos Moldes de Rianxo camiñaba pola beirarrúa soa cando supostamente un individuo "alto, calvo, con ollos claros" e que vestía "chándal escuro" supostamente baixouse dun vehículo e tentouna coller, "perseguíndoa durante uns metros".

A Guardia Civil iniciou entón unhas pescudas centradas en "verificar que os feitos denunciados" eran verídicos, tras o que se constatou que neste caso "a imaxinación xogoulle unha mala pasada" á menor.