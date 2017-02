Ferido un bombeiro mentres sufocaba un lume nunha máquina agrícola en Ordes (A Coruña)

Un bombeiro resultou ferido cando traballaba na extinción dun lume declarado a última hora da tarde do xoves nunha máquina agrícola no municipio de Ordes (A Coruña).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, os feitos sucederon sobre as 19,45 horas cando o bombeiros traballaba na extinción dun lume declarado nunha máquina agrícola e unha das súas rodas explotou, o que lle provocou feridas nun xeonllo e na cara.

Por iso, o bombeiros, segundo concretaron as mesmas fontes, foi evacuado polos efectivos sanitarios mobilizados a un centro hospitalario.

Os feitos tiveron lugar en Peñasco, na parroquia de Vilamaior, sobre as 19,45 horas do xoves. Foi un particular o que explicou que lle ardía unha máquina agrícola.

Por iso, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou da situación aos Bombeiros de Ordes e ao GES de Curtis. Tamén se informou a Protección Civil e á Guardia Civil.

Así mesmo, solicitouse a intervención dos efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, unha vez tívose constancia que o bombeiro resultara ferido.