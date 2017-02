O atropelo de dous cabalos sáldase con senllos condutores feridos en Tomiño e O Rosal (Pontevedra)

Dous accidentes ocorridos case á mesma hora e a poucos metros de distancia uno do outro por atropelos de cabalos saldáronse na madrugada deste venres cun condutor ferido no municipio pontevedrés do Rosal, mentres que outro sinistro similar en Tomiño (Pontevedra) acabou coa condutora lesionada leve.

Segundo informou o 112 Galicia, tivo constancia do primeiro dos incidentes ás 2,25 horas. O mesmo implicado comunicou que acababa de chocar contra un cabalo que interceptara na vía, concretamente, na estrada que une as localidades da Guarda e Tui, na CG-4.2, dirección Tomiño.

Ademais, este alertante indicou, segundo relatan as mesmas fontes, que uns metros máis adiante había outro coche accidentado por mor doutro cabalo e o condutor estaba ferido.

Por iso, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia pasou aviso a Urxencias Sanitarias e á Guardia Civil de Tráfico. Ata o punto tamén se achegaron os efectivos do GES da Guarda, que confirmaron a presenza dos dous animais na estrada, un deles morto e o outro malferido. Ademais, indicaron que tivo que ser interrompida a circulación na vía e que os coches circulaban pola cuneta.

Os Bombeiros de Baixo Miño e o persoal do servizo de mantemento da estrada e do Concello tamén foron informados do sucedido polo persoal do 112 Galicia. Unha vez retirados os animais, a circulación quedou completamente restablecida.

Por outra banda na localidade de Tomiño, sobre as 8,00 horas deste venres, outro particular comunicou ao 112 Galicia o atropelo a outro cabalo na CG- 4.2, dirección O Rosal.

CERVICAIS

Neste caso, segundo indicou a alertante e implicada no accidente, non resultou ferida, aínda que os servizos sanitarios foron igualmente informados as molestias que sufrira nas cervicais a causa do impacto.

Por parte do 112 Galicia, tras recibir a chamada de alerta, solicitouse a colaboración, ademais do persoal sanitario, dos axentes de Tráfico e da Policía Local, dos efectivos do GES da Guarda e de Protección Civil de Tomiño. Tamén se informou aos Bombeiros de Baixo Miño e ao persoal do servizo de mantemento da estrada.