Arde unha carroza de Entroido en Vilanova de Arousa (Pontevedra) e dous coches nunha explanada en Santiago

Unha carroza de Entroido ardeu na noite deste xoves no municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa e dous coches resultaron calcinados nunha explanada na madrugada deste venres en Santiago de Compostela.

Segundo informou o 112 Galicia, en Vilanova de Arousa o suceso produciuse na parroquia de Caleiro, no lugar de Corón, sobre as 21,00 horas do xoves.

Foi un particular o que alertou ao 112 Galicia dun coche estacionado que estaba a arder. Os Bombeiros de Vilagarcía e a Policía Local, tras ser informados o servizo de emerxencias, desprazáronse ata o lugar.

Cando chegaron, constataron que ardera unha carroza de Entroido e que o lume xa fora extinguido polos propios donos. A carroza, que estaba no interior dun garaxe, foi levada cara ao exterior e ningunha persoa resultou ferida.

Pola súa banda, dous coches de aluguer arderon completamente na madrugada deste venres nunha explanada da parroquia de Sabugueira, no lugar da Lavacolla.

O 112 Galicia recibiu a chamada dun alertante que informaba o lume ás 2,00 horas. Segundo o seu relato, escoitara explosións e pensaba que ardían uns vehículos.

Por iso, o servizo de emerxencias pasou aviso aos Bombeiros de Santiago que, ao chegar ao momento, confirmaron que dous vehículos resultaron completamente calcinados e outro se viu afectado o lume.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informouse tamén á Policía Nacional e a Protección Civil.