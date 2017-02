A escritora Concha López Llamas imparte en Oleiros un taller sobre ecoloxía emocional

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), en Oleiros, acollerá o 18 de marzo un taller impartido pola escritora Concha López Llamas baixo o título 'Ecoloxía Emocional: Salvagarda da Fauna Silvestre do século XXI'.

Segundo explicou a entidade organizadora, a actividade pretende reflexionar sobre as causas da perda de biodiversidade dos últimos anos, revisar a relación clásica do ser humano e a natureza e dar a coñecer as distintas visións do ecofeminismo como ferramenta para a conservación da diversidade biolóxica.

A terra perdeu o 58% dos seus animais entre 1970 e 2012 e esta perda podería alcanzar o 67% en 2020, segundo o informe 'Planeta Vivo' de WWF e da Sociedade Zoolóxica de Londres.

Percorrer a historia da humanidade pode desvelar claves para entender este proceso así como para cuestionar a construción do pensamento occidental que está "a pór en xaque a biodiversidade".

A novela 'Beatriz e a loba', de Concha López Llamas, é o punto de inicio deste taller, co que se pretende crear unha posible folla de ruta para mirar o futuro con "prudente esperanza". Concha López Llamas é Catedrática de Bioloxía e Xeoloxía en Educación Secundaria, amplamente recoñecida e premiada polo seu labor de investigación didáctica.