A esquerda galega sairá á rúa en defensa das pensións

As marchas da dignidade, as mobilizacións nacidas ao calor das mareas e do 15M, volven á carga en Galicia. Será na Coruña o 25 de febreiro. Desta volta haberá unha manifestación galega en defensa das pensións e os servizos públicos, que consideran “gravemente ameazados”.

Manifestación da Plataforma Galega das Marchas da Dignidade en Santiago

O colectivo está a recoller apoios políticos en numerosos concellos gobernados pola esquerda. Municipios como o de Santiago xa aprobaron mocións de apoio no pleno. En Cangas o concello animou a participar en solidariedade “coa situación dramática de moitos fogares que dependen dunha pesión para vivir”. A Plataforma Galega das Marchas da Dignidade terá unha reunión co alcalde de Coruña, Xulio Ferreiro, o próximo luns, cando presentarán oficialmente a Marcha en rolda de prensa.

A Marea Atlántica tamén lles outorgou o seu apoio. A confluencia herculina alerta dun plan para desmantelar o sistema público de pensións co “único obxectivo favorecer ás entidades que ofrecen plans de pensións privados”.

O lema desta concentración na Coruña será “coas nosas pensións non se negocia”. Haberá dúas columnas que partirán as 12 horas do Pazo da Ópera e do Campo da Leña. As dúas marchas confluirán na Praza de Ourense e andarán xuntas até os xardíns de Méndez Nuñez. Aló será o acto político final, previsto para as 13 horas.

A nivel do Estado, nas marchas colaboran máis de 300 organizacións sociais, sindicais e políticas de esquerdas, unidas baixo a reivindicación “pan, traballo e teito”. Este é o terceiro ano que convocan actos reivindicativos en defensa dos servizos públicos.