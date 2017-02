Detida unha veciña de Maside por subtraer xoias e diñeiro en tres domicilios de persoas maiores nos que traballaba

A Guardia Civil da localidade ourensá do Carballiño detivo a unha veciña de Maside (Ourense) acusada de subtraer xoias e diñeiro en tres domicilios de persoas maiores nos que realizaba tarefas domésticas.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 10,00 horas do xoves 16 de febreiro foi detida R.E.S., de 42 anos de idade e veciña de Maside, como presunta autora de tres furtos de xoias e diñeiro.

Os feitos sucederon entre os días 3 de xaneiro e 16 de febreiro en tres domicilios de persoas con idade avanzada, onde a muller realizaba tarefas domésticas contratada polo Concello do Carballiño.

As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron remitidas ao Xulgado de Instrución Número 2 do Carballiño.

ESCOPETA NON REXISTRADA

Por outra banda, a Guardia Civil do Carballiño detivo ás 12,00 horas do día 16 de febreiro a A.R.G., de 79 anos de idade e veciño de Coles, como presunto autor dun delito de tenencia ilícita de armas.

As mesmas fontes explicaron que o individuo estaba en posesión dunha escopeta non rexistrada e carecía de documentación. As dilixencias foron remitidas a un xulgado de Instrución do Carballiño.