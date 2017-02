Investigan a un mozo da Coruña tras ser interceptado en Cea (Ourense) ao volante dun turismo sen ter carné

A Guardia Civil de Tráfico de Ourense tomou declaración en calidade de investigado a un mozo interceptado a volante dun vehículo na poboación de Cea a pesar de carecer de carné de conducir.

Segundo informou o Instituto Armado, o individuo S.S., de 31 anos de idade e veciño da Coruña, foi interceptado nun control de velocidade no quilómetro 258 da estrada N-525 ao seu paso por Cea.

O home carecía de permiso de condución polo que é investigado como presunto autor dun delito contra a seguridade do tráfico, segundo indican as mesmas fontes. As dilixencias foron remitidas ao Xulgado de Instrución Número 2 do Carballiño.