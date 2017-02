Evacúan ao CHUS á condutora do vehículo que caeu á auga en Muros e falece o outro ocupante, o seu pai

A persoa que conducía o vehículo que na mañá deste venres precipitouse á auga no porto coruñés de Muros foi evacuada nun helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), mentres que o seu acompañante, o seu pai, faleceu no lugar dos feitos.

Así o confirmou a Europa Press a alcaldesa da localidade, María Xosé Alfonso Torres, quen relatou que o pai da condutora morreu tras unha hora de reanimación por parte de persoal de emerxencias tras ser rescatado da auga.

Mentres, segundo indicaron fontes sanitarias, a outra persoa rescatada, filla do falecido e condutora do vehículo accidentado, foi levada ao CHUS no helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Os feitos sucederon sobre as 10,00 horas, cando o GES de Muros informou ao 112 Galicia da caída dun vehículo á auga con dúas persoas dentro na dársena do porto de Muros.

Por iso foron mobilizados tamén os Bombeiros de Cee, a Policía Local e o 061, que desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial e un médico de Atención Primaria. Así mesmo, acudiu o helicóptero medicalizado con base en Santiago.

"NON SE SABE QUE PASOU"

A alcaldesa de Muros relatou que o vehículo se precipitou á auga nunha zona onde hai un valado, que tirou o turismo antes de caerse ao mar.

"Non se sabe que pasou", afirmou a alcaldesa de Muros, quen indicou que no operativo participaron a Policía Local, GES de Muros e Garda Civil, ademais do 061. "Entre todos sacáronos do coche", abundou.